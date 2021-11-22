Марчевский: Расследования по расстрелу людей на Институтской не будет

Фото из открытых источников

Нынешняя украинская власть, как и предыдущая, не заинтересована в завершении расследования по делу о расстрелах на "Майдане" в 2014 году. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил руководитель Молодёжного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

"Прошло 8 лет и никакого расследования, фактически, нет и не было. Более того, на улице Институтской, на которой происходил этот расстрел – уже изменили ландшафт. Там появились уже новые деревья, новые постройки. Там перекрыли автомобильное движение, она стала пешеходной, тем не менее – уже было несколько заявлений о том, что провести реконструкцию событий уже невозможно. Как раз потому, что появились какие-то постройки, появились мемориалы, появились какие-то ларьки там наверху. Никогда не будет проведено должного расследования, это уже стало понятно. Вы же знаете какое первое правило в подобных расследованиях – главное не выйти на самих себя. Никому это расследование не нужно, кроме семьи погибших, к большому сожалению. Потому что там всплывут очень известные фамилии нынешних политиков, фамилии известных политиков прошлого созыва", – заявил Марчевский.