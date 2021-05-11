Марчевский: Признание незаконным решения ЦИК об отмене выборов на Донбассе — прецедент для привлечения к ответственности Зеленского

Артем Марчевский "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Признание судом незаконным постановления Центральной избирательной комиссии об отмене проведение местных выборов 25 октября 2020 года в отдельных подконтрольных населенных пунктах Луганской и Донецкой областей — прецедент, за которым последует привлечение к ответственности Владимира Зеленского и функционеров Офиса президента.

Об этом заявил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский на своей странице в Facebook, передает пресс-служба организации.

Политик так же предположил, что власть начнёт давить на суд, признавший решение незаконным.

"Ожидаем отставок в Шестом аппеляционном суде, который посмел признать незаконным решение ЦИК запретить Донбассу голосовать на местных выборах за свое будущее.

Постановление Центральной избирательной комиссии № 161 от 08 августа 2020, которым лишили права голоса около 500 тысяч избирателей – было признано незаконным и отменено судом.

Так бывает, когда власть начинает "беспределить".

Такие же решения будут вынесены и по другим распоряжениям из Офиса президента, где Зеленскому "посоветовали" переступить Закон и пообещали, что ничего ему за это не будет.

Будет!

Процесс запущен.

И первое решение суда против попытки установить в Украине диктатуру — прецедент. Все причастные будут наказаны", - написал Марчевский.