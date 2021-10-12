Марчевский: Президент Зеленский заслуживает импичмента - причин для этого много

Артем Марчевский Скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заслуживает импичмента - причин для этого на сегодняшний день достаточно много. Об этом во время акции журналистов независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" с целью привлечь внимание гостей саммита Украина-ЕС к нарушению свободы слова в Украине заявил руководитель Молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" Артем Марчевский.

"Я абсолютно убежден, что господин Зеленский точно заслуживает на импичмент. Причин тому много. Давайте мы с вами вспомним предвыборные обещания. Одно из них было, что если он нарушит закон хоть раз – он тут же уйдет. Не хватит уже, наверное, чисел там трехзначных или четырехзначных, чтобы сосчитать количество раз, когда он уже нарушил закон. Поэтому уверен, что в ближайшее время его ждет не только импичмент, а и реальное уголовное производство за все его деяния. За закрытие телеканалов, за преследование оппозиции, за имитацию каких-то покушений на своих подопечных, подчинённых, друзей, коллег", - отметил политик.

При этом Марчевский подчеркнул, что во всем этом предстоит разбираться суду, но уже не украинскому.

"Мы с вами наблюдаем, как работает украинское правосудие, что такое "телефонное право" так называемое. Лично я уже не очень верю украинскому правосудию. Ни для кого не секрет, что наша страна, в том числе, и президент находятся под полным внешним управлением, под тотальным. Абсолютно под диктовку каких-то западных структур, партнеров так называемых, в основном это США, принимаются необходимые законы, назначаются директора наблюдательных советов. Да, все что угодно они делают под диктовку", - пояснил политик.

Поэтому, добавил Марчевский, только давление мирового сообщества, политического истеблишмента может как-то повлиять на нынешнего президента.

"Если кто-то считает, что сможет закрыть нам рот, то он точно ошибается. Потому что нас можно выбить из эфира, можно срывать плакаты, запрещать какие-то баннеры, все что угодно они могут делать, но это нас не сломит", - резюмировал он.

Как сообщалось, сегодня, 12 октября, в день саммита Украина-ЕС, сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" проводят акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине.

Ранее 27 сентября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран, письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к Государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого, сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.