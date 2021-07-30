Марчевский: Представителей стороны обвинения премируют за исполнения приказов правительства Зеленского

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Тщательный отбор судей по делу Медведчука со стороны правительства доказывает, что судебный процесс является политической расправой над лидером оппозиции. Все судьи, которые принимали участие по данному делу, были премированы или награждены правительством. Об этом заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, сообщает пресс-служба организации.

"Мы с вами несколько лет наблюдаем такую штуку, как телефонное право. Когда из Офиса президента по телефону связываются с необходимыми судьями или кураторами какого-либо суда и надиктовывают необходимое решение по тому или иному вопросу. Когда за 20 секунд судья, якобы выходя в совещательную комнату, но реально просто выходит в коридор и возвращается с напечатанным решением по какому-либо вопросу.

Мне кажется, что судьи тщательно отбираются для подобных дел, отбираются те судьи, на которых имеется компромат, те судьи, на которых можно надавить, либо каким-то образом их премировать в дальнейшем карьерном росте. Вспомним премирование экспертов из СБУ, которых наградили. Вспомним судью Вовка, который три месяца подряд получал какие-то колоссальные премии по 100-200 тысяч гривен, в том числе за неделю до суда по Медведчуку прошлому. Это же все открытая информация, которая подана в декларации. Уверен, что если проанализировать декларации этих судей, мы видим примерно подобную картину, если не в этом месяце, то в следующем. Я могу гарантировать, что я буду следить за этими декларациями, затем как они изменяются, как туда вносятся существенные дополнения", – заявил Марчевский.