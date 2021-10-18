Марчевский: Предложение Зеленского обменять Медведчука на пленных украинцев свидетельствует, что президент становится террористом

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Предложение украинского гаранта Владимира Зеленского обменять главу Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктор Медведчук на пленных украинцев свидетельствует, что президент становится террористом. Об этом заявил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский в Facebook.

"Когда президент страны непрозрачно намекает на то, что лидер оппозиции находится у него в заложниках и он готов его поменять на что-то/кого-то, то это говорит лишь о том, что он террорист.

Когда президент становится террористом, он должен помнить, что с террористами переговоров не ведут.

А тем более, в России.

И еще должен помнить о знаменитом высказывании Путина 24 сентября 1999 года", - написал Марчевский.