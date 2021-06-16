Марчевский: По результатам встречи Байдена и Путина ясно – альтернатив Минским соглашениям нет!

"Альтернатив Минским соглашениям – нет!

И украинской власти нужно как можно скорее это осознать. Последний аванпост послемайданной власти – пал. Похоже, Владимиру Путину удалось убедить президента США в необходимости восстановления мира на Донбассе.

А восстановлен он может быть лишь одним путем, под которым подписалась в том числе и Украина – имплементацией Минских соглашений.

Неадекватность, некомпетентность, непрофессионализм украинского правительства президенту Зеленскому удалось продемонстрировать всему миру. Именно поэтому в судьбоносной для Украины встрече мы принимали участие лишь как субъект переговоров.

Именно поэтому всем нам немного стыдно", – написал Марчевский.