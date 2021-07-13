Марчевский: ОПЗЖ будет добиваться честного расследования дела об убийстве Олеся Бузины
Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский выражает соболезнования семье убитого писателя и журналиста Олеся Бузины. По его словам, плитическая сила ОПЗЖ будет добиваться честного расследования этого дела и гарантирует, что убийцы и заказчики понесут наказание, передает пресс-служба организации.
"Сегодня Олесю Бузине исполнилось бы 52 года.
Настоящему патриоту, настоящему журналисту, настоящему человеку и киевлянину.
Киевлянину, которого в эпоху рассвета постмайданной быдлоты, убили двое приезжих ублюдков прямо под домом.
Убили тупо.
Спланировать такую операцию куриными мозгами они не смогли.
Да и незачем.
Ведь несмотря на то, что уроды по всему району оставили свои тупые слюни, бросили маски и машину около места преступления – никакого наказания они так и не понесли.
Сейчас Полищук и Медведько ездят на министерских Тойотах, разгуливают в дорогих костюмах по Кабмину. Такая себе успешная карьерная лестница среднестатистического "активиста".
От лопаты с навозом до пиджака "Бриони".
А за их "красивую жизнь" платим мы с вами, замечу.
Наша политическая сила не первый год борется за то, чтобы справедливость восторжествовала. Однако, мы все прекрасно знаем как работают суды в Украине.
Зеленский не хочет, чтобы убийцы отправились в тюрьму. Потому что Зеленский – один из них.
Сегодня мы не услышим слов сочувствия от Офиса Президента. Ведь за все это время в ОП не соизволили даже встретиться с мамой Олеся.
И никогда при этой власти не услышим результатов расследования.
Но главное – это память. Я всё помню. Вы всё помните. Мы никогда не забудем этого человека и никогда не оставим в покое убийц и заказчиков.
"Нет ничего более сенсационного, чем обычная правда, о которой не хотят говорить" (Олесь Бузина)", — пишет Марчевский.