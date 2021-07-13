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Марчевский: ОПЗЖ будет добиваться честного расследования дела об убийстве Олеся Бузины

Фото из открытых источников

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский выражает соболезнования семье убитого писателя и журналиста Олеся Бузины. По его словам, плитическая сила ОПЗЖ будет добиваться честного расследования этого дела и гарантирует, что убийцы и заказчики понесут наказание, передает пресс-служба организации.

"Сегодня Олесю Бузине исполнилось бы 52 года. 

Настоящему патриоту, настоящему журналисту, настоящему человеку и киевлянину. 

Киевлянину, которого в эпоху рассвета постмайданной быдлоты, убили двое приезжих ублюдков прямо под домом. 

Убили тупо. 

Спланировать такую операцию куриными мозгами они не смогли. 

Да и незачем.

Ведь несмотря на то, что уроды по всему району оставили свои тупые слюни, бросили маски и машину около места преступления – никакого наказания они так и не понесли. 

Сейчас Полищук и Медведько ездят на министерских Тойотах, разгуливают в дорогих костюмах по Кабмину. Такая себе успешная карьерная лестница среднестатистического "активиста". 

От лопаты с навозом до пиджака "Бриони". 

А за их "красивую жизнь" платим мы с вами, замечу. 

Наша политическая сила не первый год борется за то, чтобы справедливость восторжествовала. Однако, мы все прекрасно знаем как работают суды в Украине.

Зеленский не хочет, чтобы убийцы отправились в тюрьму. Потому что Зеленский – один из них. 

Сегодня мы не услышим слов сочувствия от Офиса Президента. Ведь за все это время в ОП не соизволили даже встретиться с мамой Олеся.

И никогда при этой власти не услышим результатов расследования.

Но главное – это память. Я всё помню. Вы всё помните. Мы никогда не забудем этого человека и никогда не оставим в покое убийц и заказчиков. 

"Нет ничего более сенсационного, чем обычная правда, о которой не хотят говорить" (Олесь Бузина)", — пишет Марчевский.

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