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Марчевский: ОПЗЖ – это единственные конкуренты команды Зеленского

Фото из открытых источников

Очередное судебное заседание по делу над лидером оппозиции Виктором Медведчуком доказывает, что дело является сугубо политической расправой. Вместо решения сегодняшних проблем в государстве, команда президента предпочла использовать все доступные инструменты власти для устранения прямых конкурентов. Об этом заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

"Для правительства мы единственные конкуренты, но несмотря на все противоправные действия со стороны режима власти, партия все равно продолжает расти в социологических исследованиях. Наши идеи разделяют все больше людей в стране. Мы обретаем поддержку за пределами нашей страны. Мы способны реально решать проблемы населения и проблемы нашего государства. Мы делаем все гораздо эффективнее нынешней власти, поэтому правительство настолько бестолковое, что не придумало ничего лучше, как политическое преследование. Власть не пытается делать какие-то шаги в сторону мира, повышения каких-то социальных стандартов, пенсий и минимальных зарплат. Власть преследует оппозицию, они пытаются посадить лидера оппозиции, они нанимают ручных радикалов, которые громят и нападают на офисы нашей партии. Но все это не работает, люди в нашей стране не глупые, они прекрасно видят кто чем занимается и видят результаты, а потом делают свои выводы, в том числе и на избирательном участке", – заявил Марчевский.

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