Марчевский: Несмотря на все попытки запугать и организованную травлю, Медведчук не изменяет своим принципам

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский высоко оценил заявление председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, в котором тот выложил свою позицию относительно сегодняшних действий силовиков.

"Я всегда уважал Виктора Владимировича! Иметь такой внутренний стержень, как у него - дорого стоит! Несмотря на все попытки его запугать, несмотря на организованную травлю - он не изменяет своим принципам. Стоит на своем! Выстоит! Любой другой - уже сломался бы. Покинул страну. Но он здесь и никуда не уедет. Человек, достойный уважения!" - написал Марчевский на своей странице в Facebook.

И добавил: "А все эти случайные люди у власти - будут отвечать перед законом. И очень хочется, чтобы поскорее".

Напомним, ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил , что все, что сегодня происходит с ним, является политической расправой за принципиальную политическую позицию.

При этом он отметил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия. Однако, по его мнению, истинной целью проведения у него противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить ему сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене.