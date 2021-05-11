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Марчевский: Несмотря на все попытки запугать и организованную травлю, Медведчук не изменяет своим принципам

Артем Марчевский "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский высоко оценил заявление председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, в котором тот выложил свою позицию относительно сегодняшних действий силовиков.
 
"Я всегда уважал Виктора Владимировича! Иметь такой внутренний стержень, как у него - дорого стоит! Несмотря на все попытки его запугать, несмотря на организованную травлю - он не изменяет своим принципам. Стоит на своем! Выстоит! Любой другой - уже сломался бы. Покинул страну. Но он здесь и никуда не уедет. Человек, достойный уважения!" - написал Марчевский на своей странице в Facebook.
 
И добавил: "А все эти случайные люди у власти - будут отвечать перед законом. И очень хочется, чтобы поскорее".
 
Напомним, ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что все, что сегодня происходит с ним, является политической расправой за принципиальную политическую позицию.
 
При этом он отметил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия. Однако, по его мнению, истинной целью проведения у него противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить ему сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене.
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