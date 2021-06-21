Марчевский: Мы добьёмся политической и уголовной ответственности для Потураева

По словам Марчевского, его политическая сила будет подавать жалобы и заявления во все необходимые инстанции для того, чтобы притянуть Потураева к ответственности.

"Если бы мы жили в нормальной цивилизованной стране, которой мы, к моему сожалению не являемся, то реакция была бы незамедлительная. И она была бы не только политической. Человек должен не только сложить мандат, принести публичные извинения и вообще забыть про политику как таковую. Он должен отвечать перед законом, потому что человек призывал к массовому убийству в зале парламента. Более того, не просто к массовому убийству, а к убийству народных депутатов, своих коллег, представителей народа Украины в парламенте. Я сильно сомневаюсь, что появится реакция президента, но если представители фракции "Слуга Народа" считают, что мы спускатим это дело на тормозах – то это не так. Мы будем подавать жалобы и заявления во все необходимые инстанции, в том числе и международные. Мы добьемся того, чтобы народный депутат Потураев ответил за свои высказывания. Как политически, так и уголовно", – заявил Марчевский.