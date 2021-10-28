Марчевский: "Крымская платформа" – это фейковое сборище

Артем Марчевский "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Формат "Крымской платформы" не сможет поспособствовать возвращению полуострова в Украину. Об этом в эфире телеканала "УКР.live" заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский. По его мнению, власть не заинтересована в возвращении Крыма, именно поэтому не следует ожидать никаких реальных действий.

"Какие реальные действия наших властей по возвращению Крыма? Вот они создали "Крымскую платформу" – какое-то фейковое сборище, пригласили туда каких-то международных партнёров и что-то там обсуждали. И вот по их мнению, это мероприятие должно помочь вернуть Крым в Украину. Если сегодня зайти на официальную страницу Крымской платформы – последняя запись там датируется десятым сентября. Значит вместо реальных дел – они планируют писать что-то раз в месяц и ждать", – сказал он.