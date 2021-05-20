Марчевский: Итоги пресс-конференции – президент деградирует, а СМИ облизывают его

Фото из открытых источников

Допущенные на пресс-конференцию президента Украины СМИ устроили гаранту теплую ванну, а сам президент продемонстрировал утрату способности проводить осмысленные встречи с прессой – об этом заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский в эфире телеканала "Перший Незалежний", передает пресс-служба организации.

"Будь я на месте журналистов, присутствующих на пресс-конференции Зеленского по итогам двух лет каденции президента, я бы хотел задать ему такие вопросы:

Когда закончится преследование оппозиции?

Когда зарплата в конвертах слуг народа будет облагаться налогами?

Когда при назначении или увольнении будут советоваться с профильными специалистами, как это не было сделано в случае Степанова?

Когда Зеленский покажет переписку с убийцами Бузины?

Когда у Зеленского началось биполярное расстройство и он перестал быть главнокомандующим Украины?

Когда Зеленский наконец сменит своего дилера? Потому что на три часа его уже не хватает – это видно.

Когда закончится травля неугодных СМИ?

Когда Зеленский уйдет с должности за нарушение закона, как и обещал?

Насколько дешевле коммуналка в Крыму, чем в Украине?

К сожалению, этих вопросов я не услышал. Зато журналисты всячески облизывали президента, устраивая ему теплую ванну. Очевидно, что президенту стало сложно отвечать даже на заготовленные вопросы. В целом, деградация на лицо – первая пресс-конференция Зеленского длилась 12 часов и были допущены все СМИ, вторая была уже более закрытой, ну а третья – мы видим, президент не выдержал и трех часов, еле собирал слова в предложения, и СМИ, которые могли задать острые вопросы, просто не были допущены", – отметил Марчевский.