Марчевский: Государственная стратегия – вынудить уехать из страны как можно большее количество молодёжи

Украинская власть пытается выдворить молодое поколение из страны, вынуждая украинцев покидать родину в поисках учёбы или работы. Об этом в своём поздравлении в Facebook написал руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

"Молодёжь – двигатель развития нашего общества. Во все времена молодёжь представляла собой особую ценность для государства, ведь именно эти молодые люди определяют векторы развития, путь по которому будет двигаться нация. Именно поэтому, во всех развитых странах есть масса предложений от государства для молодого человека. Есть возможности развиваться, учиться, принимать активное участие в развитии общества. В Украине, к сожалению, власть давно уже не пытается направлять энергию молодёжи в правильное русло.

Государственная стратегия – вынудить уехать из страны как можно большее количество людей. Учиться, собирать клубнику, работать – заграницей. С 2014 года, после государственного переворота, нашу молодёжь пытаются зомбировать. В школах и институтах, с кастрюлями на голове, им рассказывают о том, как раньше было плохо и как сейчас жить стало хорошо. Пропаганда ненависти, агрессия, попытки разделить людей по языку, национальности и происхождению – все это переживает каждый молодой человек с 2014 года. Однако, читая комментарии в соцсетях, общаясь с нашей молодёжью – я понимаю, что не все потеряно. В попытках переписать историю – постмайданная власть воспитала поколения людей умеющих мыслить критически. Людей, которые могут задать неудобные вопросы как им, так и самим себе. В этот день хотелось бы пожелать, чтобы критическое мышление никогда не покидало украинскую молодёжь. Чтобы мы продолжали мыслить критически, помнили свою историю и гордились ей, чтобы не было необходимости покидать свою страну и чтобы мы все жили в мире. С Днем Молодёжи!" – пишет Марчевский.