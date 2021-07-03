Марчевский: Голос Медведчука на "пленках Бигуса" не соответствует действительности

Артем Марчевский "Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Пленки Бигуса", на которых глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук якобы разговаривает с российскими государственниками — не являются подлинными. Об этом во время специального проекта "Пленки Медведчука" на канале "Первый Независимый" заявил лидер Молодежного крыла ОПЗЖ Артём Марчевский.

"Всех политиков прослушивают, а за определенными даже следят. Важные вопросы никогда не обсуждаются по телефону, только при личной встрече. Есть специальные защищённые кабинеты. Голос, интонация, смех якобы Виктора Медведчука на "пленках Бигуса" не соответствуют действительности — вот это то заключение, которое я могу дать", — сказал Марчевский.