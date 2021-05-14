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Марчевский: Если следствие докажет, что "112 Украина" обстрелял Семенченко – он должен сесть пожизненно

Артем Марчевский "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Обстрел телеканала "112 Украина" мог принести десятки жертв. Поэтому, организаторы и исполнители должны сидеть в тюрьме пожизненно. Так, в эфире телеканала "Перший Незалежний", прокомментировал подозрение СБУ в обстреле телеканала Семёном Семенченко руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, передает пресс-служба организации. 

"Под зданием телеканала всегда большое количество людей. При этом, не только сотрудников телеканала. В этом здании находятся ещё несколько компаний. Представьте себе, если бы они выстрелили в здание, когда с пол сотни людей стояли бы вблизи, в обеденный перерыв. Это было бы колоссальное количество жертв. Так же, неизвестно какой силы был бы этот взрыв и какие последствия были бы для людей сидящих внутри.

Здание могло обрушиться, это старое офисное здание. Думаю, Семенченко – и организатор, и исполнитель в одном лице. Зачем это нужно было ему – пусть установит следствие. Я искренне не понимаю. Возможно, таким образом он пытался бороться с наративами, которые его не устраивали. Но если следствие докажет его вину – я считаю, что он должен сидеть пожизненно за организацию теракта и попытку убийства сотрудников", – заявил Марчевский.

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