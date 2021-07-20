Марчевский: Дело Медведчука намеренно затягивается властью

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Судебный процесс вокруг лидера оппозиции Виктора Медведчука показал, что дело намеренно затягивается действующей властью, поскольку команда президента боится своих прямых конкурентов. Затягивание процесса апелляции домашнего ареста является подтверждением тому, что команда президента давит на суд, вынуждая коллегию продлить процесс любыми способами. Об этом заявил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, передает пресс-служба организации.

“Материалы дела привезли за 20 минут до заседания суда и коллегия судей, состоящая из трёх человек, не успела с ними ознакомиться. Даже если бы они поделили документы между собой. Это сознательное затягивание этого процесса. Заседание перенесли на тридцатое число. Надеюсь, что тридцатого числа будет единственное и справедливое решение – это отмена меры пресечения. У этого политически мотивированного дела нет никакой перспективы. Когда идет преследование оппозиции никаких перспектив быть не может. Даже если по мнению власти они и есть – то они краткосрочные, потому что рано или поздно придется отвечать за все, что было сделано. Мы с вами наблюдали абсолютную неготовность прокуроров на первом заседании.

Тогда даже судья, если можно так выразиться, их подкалывал и спрашивал существует ли такая аргументация как "честное слово прокурора". Ведь не было и нет никакой доказательной базы. Мы наблюдали абсолютный правовой беспредел, правовой нигилизм во время второго судебного заседания, где продлили меру пресечения. Прокуроры по незнанию или по неопытности, просили продлить меру пресечения на три дня, а судья взял и продлил ее на два месяца. Это вообще нонсенс, такого просто не может быть. То есть, судья перевыполнил просьбу прокуроров.

По большому счету в мировой практике такого не существует. То, что просят прокуроры – это максимум из того, что может быть. А сейчас мы с вами видим затягивание. Давление происходит потому что правительство боится потерять свою власть. Посмотрите, что происходит у нас в стране, как улучшается, в кавычках, уровень жизни нашего населения и это ведь все отображается на показателях рейтинга, как власти в целом, так и президента лично. Когда рейтинг власти падает – рейтинг оппозиции растет, поэтому они боятся реального конкурента, а реальный конкурент для них сегодня один – это оппозиция в лице Виктора Владимировича Медведчука. Медведчук, по большому счету, довольно долгое время, два года исполнял обязанности президента. Он договорился о вакцине, когда у нас ее еще не было. Он договорился не то, что о поставках, а о производстве на территории страны, это могла быть украинская вакцина по технологии вакцины “Спутник V”. Это ли не функция президента?

Безусловно президент должен был это сделать. Он договаривался о скидке на газ. То, что тоже должен делать президент. Он создал парламентское измерение Нормандского формата. Он делает все шаги, которые должен делать настоящий лидер нации. Как это может нравиться нашему президенту? Конечно ему это не нравится, когда его функции выполняет оппозиционный политик”, — заявил Марчевский.