Марчевский: Будет ли Россия говорить с Зеленским, пока Медведчук под домашним арестом?

Артем Марчевский "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Несмотря на заявления Зеленского о необходимости переговоров с Россией – нет никаких гарантий, что Россия будет вести диалог с Зеленским в то время, когда украинская власть преследует оппозиционных политиков и борется с инакомыслием. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский. Он так же добавил, что власть начала запугивать войной население Украины из-за падения рейтинга.

"Технология запугивания войной была отлично обкатана при президенте Порошенко. Нагнетание военной истерии, когда на экранах телеканалов, которые поддерживают режим власти, начинают рассказывать, что вот-вот начнется война. Так происходит у нас всегда, когда у президента правящей партии падает рейтинг. Мы наблюдаем это по социологическим опросам. Очевидно, чтобы закончить военные действия, закончить конфликт на Донбассе – необходимы прямые переговоры. При чем тут Россия, при чем тут США или Великобритания, Франция и Германия? Необходимо напрямую стучаться и договариваться. Давайте вспомним, что это предлагали уже многократно. Предлагал Виктор Медведчук – лидер нашей политической силы. В том числе и за это он находится под домашним арестом. Об этом постоянно рассказывали приглашенные гости в эфире закрытых телеканалов , которые сейчас принято называть оппозиционными. Каждый день кто-то рассказывал, что необходимо вести прямые переговоры. Каналы закрыты, а Медведчук под домашним арестом. Теперь Зеленский говорит, что нам нужно разговаривать с Россией. Давайте предположим, что это что-то даст. Скажите, а Россия будет разговаривать с Зеленским, когда Медведчук сидит под домашним арестом? Когда ведутся незаконные преследования оппозиционных депутатов? Когда закрываются оппозиционные телеканалы? Я думаю, что Россия не будет идти на диалог в такой парадигме" – заявил Марчевский.