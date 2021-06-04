Мангуш: Вышиванка вместо правды – власть закрыла оппозиционные телеканалы и скрывает собственный бизнес с Россией

Александр Мангуш Фото из открытых источников

Закрытием оппозиционных телеканалов власть добилась односторонней подачи информации в инфопространстве Украины, таким образом скрывая тот факт, что все украинские олигархи ведут бизнес с Россией, включая самого президента Зеленского. Об этом заявил представитель Молодежного Крыла ОПЗЖ, медиаэксперт Александр Мангуш в эфире канала "Перший Незалежний", передает пресс-служба организации.

"В Украине сегодня не принято говорить о том, что все украинские олигархи ведут дела с Россией, торгуют, зарабатывают деньги, вывозят деньги из Украины и так далее. Поднимают эту тему исключительно когда это выгодно, как, например, сейчас, когда нужно оказать давление на оппозицию – подняли тему того, что Виктор Медведчук ведет бизнес с Россией. Мы видим, что в украинском инфопространстве не принято сейчас говорить о том, что, например, Владимир Зеленский, пусть и не напрямую, но тем не менее продает сериалы в Россию. Торговля ли это с Россией? Безусловно, да. С Россией торгуют все украинские олигархи, но об этом никто не говорит.

Власти удобно, что зритель не услышит об этом сейчас на телевидении – узнать это можно сейчас только на ютуб-каналах, потому что из всех украинских СМИ это озвучивает, естественно, только "Перший Незалежний". Телевизор – это часть нашей украинской культуры. Когда люди приходят домой – они включают телевизор, и им совсем необязательно смотреть и вдумываться, что по нему показывают. Каждый час показывают какие-то новости, ток-шоу, на которых формируется восприятие зрителя. И сейчас эта картинка однобока, потому что практически все СМИ аффилированы уже с Офисом президента. Закрытием оппозиционных телеканалов ZIK, NewsOne и 112 власть добилась того, что альтернативная информация звучит временно только в Ютуб – на таких ютуб-каналах, как "Перший Незалежний". Таким образом создается телекартинка, что в Украине только Виктор Владимирович Медведчук ведет бизнес с Россией. А больше никто не ведет – все патриоты, все святые и ходят в вышиванках", – сказал Мангуш.