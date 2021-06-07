Мангуш: В состав ТКГ не могут входить люди, называющие Донбасс раковой опухолью

Александр Мангуш Фото из открытых источников

Риторика официальных представителей украинской делегации в ТКГ указывает на то, что позиция официального Киева противоречит мирному плану по Донбассу, а украинцы с каждым годом вынуждены все больше отдавать из своего кармана на содержание войны. Об этом в эфире телеканала "Первый Независимый" заявил представитель Молодежного крыла ОПЗЖ, медиаэксперт Александр Мангуш, передает пресс-служба организации.

"Для начала, я считаю, нужно поменять состав украинской делегации в ТКГ, потому что когда ее глава и официальный представитель Леонид Кравчук говорит в СМИ о том, что Донбасс — это раковая опухоль, от которой нужно избавляться, то мы понимаем, к чему мы с такой делегацией придем.

Вначале эту "раковую опухоль" собираются удалять, затем говорят, что люди с Донбасса нам все-таки вроде бы нужны, потом снова не нужны, потом — нам нужны только земли, затем снова — и земли, и люди… По факту, становится ясно, почему по сегодняшний день имеем на Донбассе то, что имеем.

Вопрос ведь, не где разговаривать — в Минске или не в Минске, а о чем.

Власть положила финансирование войны на наши плечи. С каждого своего экономического хода — покупая новый автомобиль или квартиру — каждый украинец платит военный сбор. При этом ежегодно наши затраты на военные нужды увеличиваются. В этой связи вспоминаются разные схемы, аналогичные схеме Порошенко по покупке американских противотанковых ракет Javelin — устаревшие ракеты, часть из которых куплены в нерабочем состоянии, а часть оплачены, но так и не доставлены, в условиях отсутствия танковых боев на Донбассе, все они в итоге заперты под большими замками в ангарах. Вопрос: за что в этом случае заплатили деньги и продолжают платить украинцы?", — сказал Мангуш.