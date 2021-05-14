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Максима Степанова отправляют в отставку

Министр здравоохранения Максим Степанов МИНЗДРАВ

В Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра

Министра здравоохранения Максима Степанова отправляют в отставку. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Верховной Рады Украины Ольга Туний в своем Facebook.

"Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке Министра здравоохранения Максима Степанова", - отметила она.

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Ранее сообщалось, что двое министров написали заявления о своей отставке с должностей. Уйти с постов по собственному желанию хотят Владислав Криклий и Игорь Петрашко.

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