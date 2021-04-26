Макрон призвал Путина снизить напряжение на Донбассе и у украинской границы

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон Фото из открытых источников

Политики также обсудили ситуацию с Алексеем Навальным

Во время телефонного разговора президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным напряжение ситуации на Донбассе и у границ Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно сообщению, в процессе разговора Макрон призвал Путина осуществить добросовестное и длительное снижение напряженности с Украиной, что можно осуществить через отвод своих войск и тяжелого вооружения от границы, а также четко подтвердив режим прекращения огня и возобновив заслуживающий доверия диалог.

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Также в Елисейском дворце уточнили, что президент Франции выразил беспокойство из-за состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального и призвал Путина соблюдать основные права человека.

Кроме этого, в Париже уточнили, что президент Франции выразил поддержку своей страны ее партнерам после недавней серии высылок из Москвы европейских дипломатов. Лидеры затронули тему Нагорного Карабаха и Ливии.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил провести встречу с главой России Владимиром Путиным, дав поручение своему офису относительно начала ее подготовки.