"Люди защищали свою землю, пролили кровь, сколько полегло за годы войны - а власть считает, что это не важно". Украинцы - о праздновании 9 мая и отношении власти к этой дате

В 2021 году 9 мая Украина отмечает великую дату - 76-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Впрочем, для простых украинцев и оппозиции - это действительно важный день. Власти же предпочитают не замечать эту дату, игнорируя важную историческую память многих поколений. Наши сограждане возмущены, и справедливо отмечают, что если бы наши деды не победили - то не известно, как бы мы жили сегодня. Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Я не понимаю, что в голове у нашей власти. Как можно отменить или не замечать дату 9 мая? Это же преступление! Люди защищали свою землю, сколько полегло в боях, сколько крови пролито - а они говорят, что это все - не важно!" - возмущается киевлянка.

"У меня остались родственники, которые воевали и пережили Великую Отечественную войну. Они на это все смотрят с ужасом", - говорит одесситка.

"Наша власть исповедует вообще непонятно какую идеологию. И поэтому пытается совместить вещи, которые вообще не совмещаемые и не имеют ничего общего с каким-то здравым смыслом. Находят героев, которые не являются героями, и пытаются их прославлять. Жители Украины всех национальностей внесли огромный вклад в победу над гитлеровской Германией, и об этом даже спорить нечего", - уверен днепровчанин.