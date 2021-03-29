Люди, которые возглавили ВГА, просто разворовывают средства, - Шевчук

Ветеран АТО, координатор международного гражданского Форума "Люди мира" Вячеслав Шевчук Фото из открытых источников

Жителей Донбасса лишили права выбора, отметил координатор форума "Люди мира"

Люди, возглавившие военно-гражданские администрации на Донбассе, просто разворовывают средства. В состав ВЦА входят представители правоохранительных органов, которые вместо того, чтобы бороться с коррупцией, сами ею занимаются.

Об этом в эфире международного проекта "Люди" на телеканале "Перший Незалежний" во время включения заявил координатор форума "Люди мира" Вячеслав Шевчук.

Вячеслав Шевчук отметил, что Конституция на Донбассе не работает, жители этих территорий живут, как в Зазеркалье.

"Очень жаль, что государство декларирует одно, а на самом деле происходит все по-другому. Люди на территории Луганской области уже лишены всего. Последнее право людей на подконтрольной территории, которое было, это право выбора. Сегодня практически на всей территории Луганской области людей лишили права выбора, и сегодня Администрация президента (Офис президента. - Ред.) назначила на каждый город, на каждый район назначили глав администраций. Если бы это было во благо!" - сказал он.

Вячеслав Шевчук продолжил: "Северодонецк находится за несколько километров от линии фронта, и здесь, на самом деле, сегодня тихо, хотя рядышком, буквально за 30 километров, гибнут ребята в окопах. Так вот, люди, которые живут на этой территории, лишены права выбора, и люди, которые пришли и возглавили ВГА, просто воруют деньги. То есть это простая схема, они попробовали и поняли - это работает. Сегодня Администрация президента назначила глав администраций. Что они делают? Это власть в одних руках".

Он добавил, что в состав ВГА входят представители правоохранительных органов, которые вместо того, чтобы бороться с коррупцией, сами ею занимаются. Вячеслав Шевчук резюмировал, что пока на войне будут зарабатывать деньги, она никогда не закончится.