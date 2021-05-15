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Ляшко прокомментировал свое возможное назначение главой Минздрава

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

 Фото из открытых источников

Именно его назвали главным кандидатом во фракции " Слуга народа"

Главный санврач Виктор Ляшко прокомментировал информацию о возможности назначения себя новым министром здравоохранения. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в субботу, 15 июня, сообщает РБК-Украина

Как отметил Ляшко, сейчас в Министерстве здравоохранения есть глава и команда заместителей, а за любые изменения должен проголосовать парламент.

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"Изменения в министерстве происходят только после того, как Верховная Рада проведет определенные голосования. Я на посту заместителя уже при третьем министре, и каждый раз при таких перестановках что-то подобное кому-то предлагают и обсуждают. Сейчас я на должности заместителя министра и некорректно с моей стороны коммуницировать этот вопрос", - сказал главный санитарный врач.

Следует заметить, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, обсуждая преемника Максима Степанова на должность министра здравоохранения, назвал главным претендентом именно Виктора Ляшко.

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Напомним, накануне стало известно, что министра здравоохранения Максима Степанова отправляют в отставку.

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