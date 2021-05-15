Ляшко прокомментировал свое возможное назначение главой Минздрава

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Именно его назвали главным кандидатом во фракции " Слуга народа"

Главный санврач Виктор Ляшко прокомментировал информацию о возможности назначения себя новым министром здравоохранения. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в субботу, 15 июня, сообщает РБК-Украина.

Как отметил Ляшко, сейчас в Министерстве здравоохранения есть глава и команда заместителей, а за любые изменения должен проголосовать парламент.

"Изменения в министерстве происходят только после того, как Верховная Рада проведет определенные голосования. Я на посту заместителя уже при третьем министре, и каждый раз при таких перестановках что-то подобное кому-то предлагают и обсуждают. Сейчас я на должности заместителя министра и некорректно с моей стороны коммуницировать этот вопрос", - сказал главный санитарный врач.

Следует заметить, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, обсуждая преемника Максима Степанова на должность министра здравоохранения, назвал главным претендентом именно Виктора Ляшко.

Напомним, накануне стало известно, что министра здравоохранения Максима Степанова отправляют в отставку.