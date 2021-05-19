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Ляшко определился со своим преемником на должности главного санитарного врача

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Также он заявил, что имеет уже сформированную команду

Виктор Ляшко, который вскоре может стать министром здравоохранения, заявил, что определился со своим потенциальным преемником на посту главного санитарного врача. Об этом он рассказал во время выступления на профильном комитете парламента, сообщает РБК-Украина

"Своего преемника на главного санврача я определил, я не хотел бы озвучивать его фамилию", - сказал Ляшко и добавил, что ему "не стыдно ни за одно решение, принятое на своей должности".

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Кроме этого, он отметил, что в случае назначения новым главой Минздрава он уже имеет сформированную команду.

"Команда интересная, молодая, но не хотел бы озвучивать. В случае положительного голосования, хотел бы представить медицинскому комитету каждого члена новой команды", - пояснил Ляшко.

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Напомним, накануне Верховная Рада Украины отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова

Сегодня стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении новых руководителей Минэкономики, Минздрава и Мининфраструктуры.

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