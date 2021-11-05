Ляшко определился с кандидатурой на должность главы НСЗУ: Кто получит место

Наталья Гусак РБК-Украина

Он рекомендовал Кабмину назначить Наталью Гусак

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рекомендовал Кабинету министров назначить Наталью Гусак на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на главу Минздрава.

Как отмечается, Ляшко определился с кандидатурой Гусак на должность главы НСЗУ по результатам конкурса. Она была в тройке кандидатов.

"Я хотел бы на этом посту видеть человека со стороны, который не был в НСЗУ. Поэтому и по результатам собеседования, и по результатам общения со всеми наблюдателями я выбрал Наталью Гусак, которая является сегодня заместителем главы Черновицкой областной госадминистрации", – пояснил министр.

Известно, что Наталья Гусак с января 2020 года работает заместителем главы Черновицкой ОГА. Она курирует медицинское направление, а также возглавляет госпитальный совет.

А раньше Гусак была региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях Программы ULEAD с Европой.

Напомним, что ранее в Национальной службе здоровья рассказали, сколько граждан Украины получили прививки от COVID-19 и какими препаратами.

Так, по состоянию на 1 ноября более 10 млн украинцев получили первую дозу вакцины и более 7,5 млн – две дозы. Из них вакцинами производства компании Pfizer-BioNTech привито более 4,3 млн человек, CoronaVac – более 3 млн, вакциной AstraZeneca – более 1,3 млн, Moderna – более 1 млн.