Ляшко определился с кандидатурой на должность главы НСЗУ: Кто получит место
Он рекомендовал Кабмину назначить Наталью Гусак
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рекомендовал Кабинету министров назначить Наталью Гусак на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на главу Минздрава.
Как отмечается, Ляшко определился с кандидатурой Гусак на должность главы НСЗУ по результатам конкурса. Она была в тройке кандидатов.
"Я хотел бы на этом посту видеть человека со стороны, который не был в НСЗУ. Поэтому и по результатам собеседования, и по результатам общения со всеми наблюдателями я выбрал Наталью Гусак, которая является сегодня заместителем главы Черновицкой областной госадминистрации", – пояснил министр.
Известно, что Наталья Гусак с января 2020 года работает заместителем главы Черновицкой ОГА. Она курирует медицинское направление, а также возглавляет госпитальный совет.
А раньше Гусак была региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях Программы ULEAD с Европой.
Напомним, что ранее в Национальной службе здоровья рассказали, сколько граждан Украины получили прививки от COVID-19 и какими препаратами.
Так, по состоянию на 1 ноября более 10 млн украинцев получили первую дозу вакцины и более 7,5 млн – две дозы. Из них вакцинами производства компании Pfizer-BioNTech привито более 4,3 млн человек, CoronaVac – более 3 млн, вакциной AstraZeneca – более 1,3 млн, Moderna – более 1 млн.