Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским"

Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Также он заявил о намерении посетить полуостров

Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре русским". Об этом говорилось в его интервью "РИА Новости".

По его словам, Крым был "де-факто российским" и до "референдума" 2014 года.

"Мы все понимали, что Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", - подчеркнул Лукашенко.

При этом он добавил, что договорился посетить полуостров вместе с президентом России Владимиром Путиным.

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Напомним, что ранее президент Болгарии Румен Радев назвал Крым "территорией России". Об этом он заявил во время дебатов со своим главным соперником на президентских выборах Анастасом Герджиковым.

"Неважно, какой флаг над ней развивается, потому что каждый раз, когда страна аннексирует территорию, она поднимает на ней свой флаг", — подчеркнул он.

А сегодня коллегия судей предоставила разрешение на задержании гражданина А., самопровозглашенного главы аннексированного Крыма.

Так, по результатам рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, а определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 октября 2021 года отменено.