Лукашенко прорабатывает с Россией вопрос авиасообщения с Крымом

Александр Лукашенко ТАСС

После закрытия украинского неба белорусы не имеют возможности ездить в Крым

Александр Лукашенко рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос авиасообщения с Крымом. Об этом шла речь во время разговора Лукашенко с журналистами, передает "Пул первого".

"Я задал Путину этот вопрос: Украина закрыла для нас небо, но у нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди ездили и летали. Чтобы не обострять этот вопрос, мы через Украину (ездили в Крым, – ред.), кто на автомобиле, кто поездом, кто самолетом. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал, прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым", – подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что вопрос полетов из Беларуси в Крым уже прорабатывается с Россией.

"Сегодня я хотел бы спросить у (президента Украины, – ред.) Зеленского, если есть желание полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется Путина попросить, чтобы он отвез меня в Крым. Они (Украина, – ред.) устроили эту "канитель", эту провокацию", – сказал Лукашенко.

Напомним, Кабинет министров Украины прекратил авиасообщение с Беларусью и запретил полеты в ее воздушном пространстве.