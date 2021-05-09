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Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае убийства президента

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

В случае покушения на главу государства главные решения будет принимать Совет безопасности

Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", который определяет дальнейшую судьбу должности в случае убийства главы государства. Об этом сообщается на сайте главы страны.

Как отмечается, если он погибнет в результате покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, других насильственных действий "все государственные органы и их должностные лица будут действовать в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр".

Кроме этого, в Беларуси в таком случае будет введено чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности будет определяться перечень мер по их обеспечению.

При этом добавляется, что основным вопросом станет проведение выборов. В частности, Совет безопасности с участием губернаторов должен будет принять решение об их проведении.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "пора уже научиться дипломатично себя вести".

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