Лукашенко и Путин подписали документ по интеграции

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин РИА Новости

Политики утвердили 28 союзных программ

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об углублении интеграции двух стран. Об этом сообщили российские и белорусские государственные СМИ.

Отметим, речь идет о договоренности создать союзное государство, на ближайшие два года разработан пакет из 28 союзных программ.

В программах прописаны механизмы развития Единого экономического пространства, повышения уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран и тому подобное.

К тому же на заседании обновили военную доктрину и утвердили концепцию миграционной политики Союзного государства.

Кроме этого, Россия и Беларусь собираются заключить договор об общих принципах налогообложения.

Во время заседания Александр Лукашенко также предложил создать совместный медиахолдинг.

"Думаю, что здесь нам надо серьезную реформу провести. Мы могли бы создать медиахолдинг Союзного государства. И те деньги, пусть даже небольшие, не размазывать по газетах, журналах, Telegram-каналах и других "ютюбах", а, собрав их в кулак, за эти же деньги создать соответствующую группу, медиахолдинг и рассказывать о том, что происходит. А так мы просто размазываем эти деньги, раскладываем по разным тарелкам, а отдачи никакой не видим", — сказал он.

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Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна. Страны поднимут соответствующий вопрос, если это будет отвечать их интересам.