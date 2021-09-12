Лукашенко договорился с Путиным о вооружении на 1 млрд долларов

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин РИА Новости

Путин рассказывал Лукашенко о комплексах С-500

Москва может поставить в Беларусь к 2025 году вооружение более на чем 1 млрд долларов. Александр Лукашенко на военных учениях "Запад-2021" заявил, что Владимир Путин рассказывал ему о комплексах С-500. Об этом сообщает агентство "Белта".

По его словам, на переговорах в Кремле обсуждались перспективы поставок комплексов C-400.

"Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания. В том числе я ему еще раз напомнил о С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы, - сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Путин на встрече в Москве рассказал ему о более современных ЗРК С-500.

"Он мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Очень эффективный комплекс", - сообщил Лукашенко.

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