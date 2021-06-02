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Лукаш: Решение ООН о неправомерном закрытии "112 Украина", NewsOne и ZІK ляжет в основу обвинительного приговора

Елена Лукаш Фото из открытых источников

Названное Верховным Комиссаром ООН противоречащим решение о запрете ТВ-каналов "112 Украина", NewsOne и ZІK ляжет в основу обвинительного приговора. Такое мнение выразила юрист Елена Лукаш.

"Зе-стандарты аматорско-президентской колонии не оценили в ООН.

Решение о запрете ТВ-каналов "112 Украина", NewsOne и ZІK названо Верховным Комиссаром ООН противоречащим международным стандартам в области прав человека, и принятым явно не независимым органом без обоснования необходимости и пропорциональности.

Эта прекрасная формулировка, надеюсь, ляжет в основу обвинительного приговора.

Этот занавес я обязательно встречу аплодисментами", - написала Лукаш у себя в Telegram.

Напомним, в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о наложении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІK противоречит международным стандартам в области прав человека.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц. Среди них трое украинских граждан - политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и гражданская жена владельца каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" Тараса Козака Наталья Лавренюк.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако уже через час после начала вещания телеканал "Перший Незалежний" незаконно отключили под давлением властей. За прошедшие четыре месяца около 38 тысяч мировых СМИ опубликовали статьи о незаконном преследовании оппозиции в Украине.

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