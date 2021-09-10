Лучше выполню обещания и поеду отдыхать: Зеленский о втором сроке президентства
При этом он добавил, что пойдет он на второй срок или нет - должен решить народ Украины
Глава государства Владимир Зеленский предпочел бы успеть выполнить все свои обещания за один президентский срок. Об этом он заявил в комментарии УП.
В частности, на полях форума YES Brainstorming, который сегодня проходит в Киеве, Зеленского спросили, планирует ли он идти на второй срок, или все же выполнит свое предвыборное обещание – уложиться в одну каденцию.
"Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок и поеду отдыхать", - ответил глава государства.
При этом он добавил, что пойдет он на второй срок или нет - должен решить народ Украины.
К слову, ранее президент Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Российской Федерацией, но он считает такое развитие событий ошибкой.
Кроме этого он выразил мнение, что без Украины НАТО будет нести потери, а Европейский Союз будет ослабляться.