Лучше выполню обещания и поеду отдыхать: Зеленский о втором сроке президентства

Офис президента

При этом он добавил, что пойдет он на второй срок или нет - должен решить народ Украины

Глава государства Владимир Зеленский предпочел бы успеть выполнить все свои обещания за один президентский срок. Об этом он заявил в комментарии УП.

В частности, на полях форума YES Brainstorming, который сегодня проходит в Киеве, Зеленского спросили, планирует ли он идти на второй срок, или все же выполнит свое предвыборное обещание – уложиться в одну каденцию.

"Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок и поеду отдыхать", - ответил глава государства.

При этом он добавил, что пойдет он на второй срок или нет - должен решить народ Украины.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Российской Федерацией, но он считает такое развитие событий ошибкой.

Кроме этого он выразил мнение, что без Украины НАТО будет нести потери, а Европейский Союз будет ослабляться.