Лойфман: Судья в деле Медведчука находится под огромным прессингом со стороны прокуратуры и СБУ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания Фото из открытых источников

Судья, который рассматривает уголовное производство, открытое в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука находится под огромным прессингом со стороны прокуратуры и Службы безопасности Украины. Об этом во время пресс-конференции заявил адвокат оппозиционного политика Дмитрий Лойфман.

В частности, он напомнил, что Украина взяла на себя обязательства интеграции в ЕС: "Мы имплементируем европейское законодательство, признаем юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Таким образом, Украина берет на себя обязательства проводить досудебные расследование, судебные разбирательства по нормам и стандартам, принятым в ЕС. Что говорит у нас судебная практика Европейского суда? Она говорит о том, что "дотримання процедури", прописанной по закону является основоположным законом того, что процедура привлечения, кого бы это не было, является законным".

В тоже время, по словам адвоката, по факту в уголовном деле, открытом в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, все происходит, как угодно, но только не по закону.

"Если взять ту же ситуацию с этим браслетом. У нас есть на данный момент два решения суда, в котором прокурорам отказано в том, чтобы обязать Виктора Владимировича носить этот браслет. Двумя решениями суда, суд уже установил факт того, что это ненужная процедура и она не есть необходима в этом деле. Сейчас нам вручено ходатайство о продление уже избранной меры пресечения. В рамках этого судебного заседание, если придерживаться процедуры, прописанной законом. Суд может принять только решение либо продлить то, тоже избранно, или отказать в продлении, и на какой срок, если продлить. Прокуроры в свою очередь, опять свое ходатайство пыхают, этот браслет, дважды уже отказанный. Таким образом заставляют суд взять на себя преступление, фактически", - пояснил он.

По мнению Лойфмана, таким образом правоохранительные органы фактически заставляют суд свершить преступление не пройдя процедуру, которая прописана законом, и подменяя ее другой процедурой.

"Если вы хотите изменить меру пресечения и обязанности, возложены на подозреваемого, то вы должны запустить процедуру изменения меры пресечения. То есть, нужно представить доказательства, почему ранее мера пресечения является недееспособна, она не обеспечивает этого, потому что таких обстоятельств нет. Поэтому опять без всяких либо причин, подменяя одну процедуру другой просто наглым образом через давление на суд. Будут идти попытки совершить именно это вот незаконное мероприятие", - подытожил он.

Отметим, ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Он отметил, что подписал договор о правовой защите лидера оппозиции. Также адвокат дал свою оценку событиям, происходящим вокруг Медведчука и в Украине в целом.

Напомним, доктор юридических наук Бертран Мальменьдье изучал право, медицину и философию в Лионе, Женеве и Берлине и в 2000 г. защитил докторскую диссертацию в области истории публичного права. После длительного периода исследовательской и учебной работы в Институте политологии, государственного и административного права свободного университета Берлина (проф. д-р Граф фон Песталоцца) в 1997 году получил статус адвоката и в 2002 году основал собственное Адвокатское бюро.

Ранее член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан Кра заявил, что арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, закрытие телеканалов по указанию президента Владимира Зеленского на фоне коррупции и олигархического правления – противоречит европейским стандартам и политике.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.