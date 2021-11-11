Лойфман: Брифинги генерального прокурора и главы СБУ в отношении Медведчука - это давление на суд

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Брифинги генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова по уголовному делу, открытому в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука - это давление на суд. Об этом во время пресс-конференции заявил адвокат оппозиционного политика Дмитрий Лойфман.

"Все брифинги, которые снимаются, имеют одну цель - формирование общественного мнения. Во-вторых, это давление на суд. Это единственное для чего, все это делается", - отметил он.

При этом Лойфман навел пример со сбором доказательств по делу.

"Для сбора доказательств имеется определённая процедура, четко прописанная в законодательстве Украины, как эти доказательства должны собираться, фиксироваться и предоставляться в дальнейшем в суде. Если взять пленки, которые являются основоположным камнем всех этих уголовных дел. По сути, это не пленки, это диски. Это даже не оригинал, оригинал никто в глаза не видел. Если предположить, что СБУ действительно проводила эти мероприятия в установленном законном порядке, на основании санкций апелляционных судов, и эти диски получены законным образом, то каким образом можно пояснить, что эти все диски датированные 2021 годом?! Как в 2021 году могут быть записи, которые были сделаны в 2014 году?! Можно вопрос: значит это копия, а где оригинал?! А оригинала нет", - рассказал адвокат.

Так, по его словам, получается ситуация, что нет санкции суда на произведение этих записей, нету оригиналов.

"Прокуроры, назначая экспертизу, зная, что это не оригинал, перед экспертом даже не ставят вопросов, является это оригиналом, или копией, есть ли следы монтажа, вырезки, вставки... Они уходят от этих вопросов и задают только вопрос – это голос Медведчука или нет?! А то, что эксперт сказал, что запись смонтирована и почему это сделано... Эти доказательства у нас потом генеральный прокурор вместе с главой Службы безопасности включают на всю страну. Генеральный прокурор говорит о том, что она все проверила и все законно", - подчеркнул Лойфман.

Отметим, ранее ведущий европейский адвокат Бертран Мальменьдье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Он отметил, что подписал договор о правовой защите лидера оппозиции. Также адвокат дал свою оценку событиям, происходящим вокруг Медведчука и в Украине в целом.

Напомним, доктор юридических наук Бертран Мальменьдье изучал право, медицину и философию в Лионе, Женеве и Берлине и в 2000 г. защитил докторскую диссертацию в области истории публичного права. После длительного периода исследовательской и учебной работы в Институте политологии, государственного и административного права свободного университета Берлина (проф. д-р Граф фон Песталоцца) в 1997 году получил статус адвоката и в 2002 году основал собственное Адвокатское бюро.

Ранее член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан Кра заявил, что арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, закрытие телеканалов по указанию президента Владимира Зеленского на фоне коррупции и олигархического правления – противоречит европейским стандартам и политике.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.