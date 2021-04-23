Логика действий власти - не тратить из своего кармана, а жить за бюджетный счет, - Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Нардеп привел пример - последний скандал, связанный с президентом Владимиром Зеленским и радикалом Сергеем Стерненко

Суть и логика действий действующей украинской власти заключается в том, что она для себя решила: зачем тратить свое, если можно поживиться за счет государства и жить за бюджетный счет, то есть за средства налогоплательщиков.

Об этом в эфире ток-шоу "Аргумент" на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Ренат Кузьмин.

Гость студии прокомментировал ситуацию, которая складывается в стране, когда в период пандемии COVID-19 люди не знают, как заплатить за коммунальные услуги, а в то же время государственные служащие выписывают себе заоблачные премии. Народный депутат напомнил, что в Украине есть моновласть, то есть и Верховная Рада, и Кабинет министров, и правоохранительная, и судебная системы, и система международных связей, президентская вертикаль - это все одна команда.

"Это все "слуги народа", но точно не украинского", - говорит Ренат Кузьмин.

Народный депутат говорит, что страну накрыла волна лжи, и космические выплаты – это коррупционная модель обогащения "новых лиц", которые пришли к власти.

"Зачем нужны такие схемы? Для того, чтобы государственный чиновник или представитель власти, выйдя на телеэкраны, мог говорить, что пришла к власти молодая команда, они не воруют, это единственная команда за всю историю существования страны, которая не ворует, они живут на одну зарплату. Это будет правдой. Если они получают зарплаты, как, например, руководитель "Нафтогаза" - зарплату в один миллион долларов в месяц. Можно не воровать? Вы проживете на один миллион долларов в месяц?" - риторически поинтересовался гость ток-шоу.

Ренат Кузьмин указал другой пример - с многомиллионной зарплатой главы "Укрпочты". А в то же время почтальоны, подчеркнул он, получают 1,7-2 тыс. грн зарплаты, поэтому очевидно, что глава структуры может прожить на свою зарплату, а вот работник - нет.

"Это суть действующей украинской власти. Они для себя решили: зачем тратить свое, если можно поживиться за счет государства и жить за счет государства. Кстати, последний скандал, связанный с президентом Зеленским, главой его Администрации (ОПУ. - Ред.) и неким гражданином Стерненко. Помните его заявления, что в беседе с президентом Зеленским, главой его Администрации и главой СБУ президент страны сказал о том, что, наверное, чтобы не тратиться на охрану Стерненко, он может пойти работать начальником СБУ Одесской области. Это логика, мотивация действий президента и его команды: чтобы не тратить из своего кармана на охрану, давайте на госслужбу его, там он возьмет охрану бесплатно. Вот так они живут. Они, чтобы не тратиться, живут за счет бюджетных денег, а бюджетные деньги - это наши с вами деньги с наших с вами налогов", - сказал Ренат Кузьмин.

Он резюмировал, что "новые лица", которые пришли к власти, живут за счет украинцев.

Напомним, в декабре 2020 года заработную плату размером более 25 тысяч гривен насчитали для 9,6% работников в Украине. Об этом свидетельствуют данные о распределении количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы, обнародованные Госстатом.

В январе 2021 года Кабинет министров Украины повысил минимальный размер должностного оклада в государственных органах.