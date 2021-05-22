Литва вышла из формата "17 + 1" с Китаем и призвала к этому другие страны ЕС

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После выхода Литвы в составе этой группы остаются еще 11 стран ЕС

Литва вышла из формата сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы с Китаем "17+1" и призывает другие европейские страны поступить так же. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью у Politico.

"Больше нет такого понятия, как "17+1", поскольку из практических целей Литва там отсутствует", - сказал Ландсбергис.

Министр призвал другие страны ЕС также отказаться от этой инициативы.

"С нашей точки зрения, ЕС пришло время перейти от разделяющего формата 16+1 к более объединяющему и, следовательно, гораздо более эффективному 27+1. ЕС самый сильный, когда все 27 государств-членов действуют вместе с институтами ЕС", - сказал Ландсбергис.

Признаки уменьшения интереса к большой стратегии Китая в Восточной Европе появились в начале этого года, когда некоторые члены ЕС в этой группе отклонили приглашение Пекина для своих высших руководителей принять участие в саммите с президентом Си Цзиньпином.

После выхода Литвы в составе этой группы остаются еще 11 стран ЕС: Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

Между тем Китай стремится привлечь к инициативе другие пять стран - Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Черногорию и Сербию. Пекин активно помогает этим странам вакцинами от коронавирус и другими медицинскими средствами.

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Ранее сообщалось, что Литва введет так называемые зеленые сертификаты вакцинации, которые позволят людям со сложившимся иммунитетом к коронавирусу свободно передвигаться по стране.