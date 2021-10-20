Литва, призывавшая Украину не брать электроэнергию с Белорусской АЭС, резко увеличила поставки белорусской электроэнергии

Фото из открытых источников

Литва увеличила поставки электроэнергии из Беларуси, оформив их как поставки из Латвии, при этом призывая Украину отказаться от белорусской электроэнергии. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат фракции "Слуга народа" Андрей Герус, передают "Українські Новини".

Как сообщил Герус, в Украине действует запрет на импорт электрики из Беларуси, к чему также призывал президент Литвы Гитанас Науседа. Но сама Литва не стала запрещать поставки белорусской электроэнергии, оформляя их по документам как импорт через Латвию, пояснил нардеп.

"Но физически в Литву заходила электроэнергия из Беларуси – все это видели и это понимали, а министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет э/э с Белорусской АЭС. После завершения ремонта, 4 октября первый блок Белорусской АЭС был вновь включен в сеть, а 12 октября энергоблок вышел на свою мощность – 1170 МВт. Именно 4 октября началось резкое увеличение поставок электроэнергии в Литву. Если в сентябре поставки были на уровне 100-300 МВт в год, то во второй половине октября были более 500 МВт в год. А 19 октября был максимальный показатель за последние полгода – 814 МВт в час белорусской электроэнергии заходило в Литву.

Очевидно, что и сейчас в Литву значительные объемы электроэнергии поступают из Белорусской АЭС, против которой, как мы слышали, борется Литва. Также в начале октября Литва вдвое увеличила импорт электроэнергии из РФ (с Калининграда)", – подчеркнул Герус.

Депутат считает, что такая политика Литвы является прагматичной ради своих национальных экономических интересов: "Думаю, у Литвы этой зимой будет все хорошо, без серьезных рисков дефицита электроэнергии", – резюмировал Герус.

Напомним, что 29 сентября 2021 года Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) до 1 ноября продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси.

13 октября в Министерстве энергетики заявили, что не рассматривают отмену запрета на импорт белорусской электроэнергии в этом отопительном сезоне.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономическое преимущество Украины от синхронизации своей объединенной энергосистемы с Европейской сетью составит 1,5 млрд долларов в год.