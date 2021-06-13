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Лидеры G7 призвали Россию и Китай прекратить дестабилизацию и уважать права человека

Страны G7

 Фото из открытых источников

От Москвы G7 потребовала прекратить дестабилизирующее поведение и вмешательство в демократические процессы в других странах

Лидеры группы семи (G7) призвали Россию и Китай уважать и соблюдать права человека. Об этом говорится в проекте коммюнике G7, выдержки из которого приводит Bloomberg.

"Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свою дестабілізаційну поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, а также (призываем - ред.) выполнить свои международные обязательства в области прав человека", - отмечается в проекте.

При этом лидеры G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. "Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Мы будем продолжать взаимодействовать там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес", - подчеркивается в документе.

Китай лидеры Группы семи призвали уважать и соблюдать права человека и основные свободы. Также Пекину было указано на важность поддержания мира и стабильности в Тайваньского пролива. Лидеры G7 выразили "серьезную обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях" и выступили против любых односторонних попыток изменить нынешний расклад сил в этом регионе.

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Ранее сообщалось, что Большая семерка намерена бросить вызов китайской инициативе "Один пояс, один путь", создав фонд поддержки инфраструктурных проектов для развивающихся стран. 

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