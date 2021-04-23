Либерман: Виктор Медведчук может остановить войну на Донбассе
Вопросом урегулирования конфликта на востоке Украины должен заниматься председатель Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, так как он знает, как завершить его в короткие сроки. Об этом заявил адвокат, доктор юридических наук Иван Либерман в эфире телеканала "Перший Незалежний".
Правовед акцентировал внимание на том, что последние несколько недель эскалация на Донбассе держала в напряжении и политиков, и военных, и население. Эксперт считает, что действующей власти пора делать выводы из этой ситуации и наконец-то менять ее, чтобы заставить в дальнейшем другие страны считаться с Украиной.
"Украина должна исповедовать принципы экономического роста. Не только каждого отдельного украинца, а вообще, в целом надо развивать инфраструктуру Украины во всех ее направлениях. Для того чтобы с Украиной считались, не сочли ее просто какой-то территорией, или, не дай Бог, плацдармом, должно быть конкретное развитие", – заявил Либерман.
Помимо этого, адвокат отметил, что председатель Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук знает как и может завершить войну на Донбассе.
"Уверен, что Виктор Медведчук мог бы, если бы занимался вопросом урегулирования конфликта на Донбассе, он бы этот вопрос достаточно быстро закрыл. Это моё частное мнение", – подчеркнул эксперт.
Как сообщалось ранее, нардеп Украины, председатель Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.
"Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными", – отметил парламентарий.