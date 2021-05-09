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Либерман: Только Медведчук сможет остановить конфликт на Донбассе и принести в Украину долгожданный мир

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук - единственный политик в Украине, который сможет остановить конфликт на Донбассе и принести мир в страну. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил адвокат Иван Либерман.

"Что сделать для того, чтобы закончилась эта война, этот конфликт на Донбассе? Я считаю, лично я считаю, - и меня в этом нельзя состоянию на сегодня убедить, - нет другого профессионального человека, кроме Виктора Медведчука, который действительно мог бы, мог бы не только уменьшить, но и вообще закончить этот конфликт и принести в Украину долгожданный мир", - подчеркнул адвокат.

Напомним, сегодня в Украине празднуется великая дата - День Победы. Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" в большинстве городов нашей страны проведут праздничные мероприятия. В частности, будет организован автопробег, а также возложение цветов к памятникам павших солдат.

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