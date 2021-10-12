Лесик: Зеленский закрывает СМИ, которые транслируют альтернативную точку зрения

Перший Незалежний

Как только президент Владимир Зеленский увидел падение своего рейтинга, он сразу же закрыл три независимых телеканала, которые освещали альтернативную точку зрения. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик.

"Я могу только предположить, отреагируют или нет - посмотрим, но то, что они ее не могут не заметить это факт. Я думаю, что более 70-80 тысяч публикаций, в том числе и в европейских СМИ, было о том, что сегодня ущемляются права граждан Украины, закрываются телеканалы, журналисты лишаются возможности работать, а граждане Украины лишаются возможности высказывать свою точку зрения. На телеканалах 112 Украина, NEWSONE, ZIK были альтернативные точки зрения, которые шли в разрез с позицией ОПУ, президента Зеленского. Поэтому увидят или нет – я уверен, что увидят. Я видел, что там по пути следования из аэропорта "Борисполь" плакаты повесили по поводу телеканалов 112 Украина, NEWSONE, ZIK и других СМИ, которые подверглись репрессиям", - сказал он.

Лесик считает, что "как только президент Зеленский и его команда поняли, что их рейтинг падает и "Слуга народа" стала не первой партией, а второй, то сразу закрыли телеканалы без суда и следствия. А лидер оппозиции Виктор Медведчук сегодня сидит под круглосуточным домашним арестом без каких-либо доказательств".

"Люди, которые приедут сегодня на встречу, увидят это все. Но другой вопрос – озвучат или нет. Вот это и есть двойные стандарты – когда кому-то все, а кому-то ничего", - добавил он.

Напомним, сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" сегодня, 12 октября, в день саммита Украина – ЕС проводят акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине.

На одной из локаций - Бориспольской трассе, по которой участники саммита едут из аэропорта журналисты развернули плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Перший Незалежний"," 112 Украина", NewsOne, ZIK, незаконно закрыты властями. Зеленский уничтожает свободу слова в Украине". У журналистов заклеены рты.

В день саммита журналисты "Первого Независимого" с 9:00 до 12:00 проводят спецэфир, посвященный событиям саммита Украина-ЕС. В прямом эфире мы будем транслировать акцию протеста журналистов и сможем пообщаться с ними в прямом эфире.

Также в этот день журналисты незаконно закрытых украинских медиа проведут акцию под стенами Мариинского дворца и на других локациях, которые посетят гости саммита.

Журналисты незаконно закрытых медиа хотят обратить внимание международных партнеров на то, что в последнее время в Украине наблюдается сворачивание процесса укрепления законности в сфере функционирования украинских средств массовой информации. Это проявляется в отсутствии результатов расследования уголовных дел, связанных с нападениями на журналистов и блогеров, открытой цензурой со стороны государства, которая распространяется исключительно на оппозиционные СМИ, и главное – во внесудебном преследовании СМИ, находящихся в оппозиции к действующей власти.

В частности, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (через решение Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда) украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK. По обычному письму заместителя председателя СБУ и опять же без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Перший Незалежний", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением изданиям "Страна.uа" и "Шарий.net".

Не меньшую обеспокоенность вызывают провокации праворадикальных сил, физические расправы таких группировок с журналистами, которые якобы исповедуют "неправильные" политические взгляды.

Сегодня действия украинской власти получают все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций, известных политиков и экспертов. Новости о закрытии наших телеканалов были опубликованы во всех ведущих мировых СМИ. Также только за последние несколько месяцев Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с введенными санкциями, приведшими к закрытию телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, и назвало это решением, противоречащим международным стандартам (сообщение официального представителя УВКПЧ Марты Хуртадо от 24 августа 2021 г.).

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отметила (рапорт Ирен Хан от 21 июня 2021 г.), что цензура вещания в Украине "не только не совместима с международными соглашениями о правах человека, но и способствует усилению неправильных представлений, порождающих страх и укореняющих общественное недоверие к институтам".

В свою очередь докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов, член парламента Австрии Штефан Шеннах заявил, что Европа крайне обеспокоена катастрофической ситуацией со свободой слова в Украине, и подчеркнул, что комиссия ПАСЕ по правам человека работает, чтобы украинские правоохранители прекратили безнаказанность преступлений против журналистов (заявление от 2 сентября 2021 г.).

Президент Freedom House Майкл Абрамовитц направил письмо президенту США Джо Байдену накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского, в котором отметил, что последний продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией (письмо от 26 августа 2021 г.).

Иными словами, по нашему мнению, в Украине налицо сворачивание свободы слова. В связи с этим мы пользуемся этой возможностью, для того чтобы привлечь ваше внимание к этим крайне тревожным тенденциям. Украина сегодня, как никогда ранее, нуждается в консолидации общества и преодолении раскола между различными регионами. Вопрос беспрепятственного функционирования независимых СМИ, в том числе оппозиционных к действующей власти, в этом смысле является прямым путем к получению общественного согласия, объединения наших граждан вокруг идеи построения сильной суверенной Украины.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "НОВОСТИ". Заявление Любицкого не соответсвует действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

В понедельник, 27 октября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как, "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности, евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.