Лесик: Ситуация с Медведчуком – это яркий пример того, что стратегия действующей власти заключается в устранении всех неугодных

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Для того чтобы избежать проблем с теплом (а при нынешней ситуации на газовом рынке они однозначно будут), действующей власти следовало бы прислушаться к совету Виктора Медведчука, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", и договориться о закупке газа напрямую. Но в команде Владимира Зеленского предпочитают закрывать рот неугодным политикам, вместо того чтобы решать важные для страны вопросы. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сказал член Политсовета ОПЗЖ Андрей Лесик.

По словам политика, из-за непомерно высокой цены на газ мэры маленьких городов вынуждены закрывать школы и вводить дистанционное обучение.

"Они (действующая власть. – Ред.) вынуждают к тому, чтобы дети не могли получать качественное образование. И это вопрос к власти. Это реальный критерий, что они сделали для того, чтобы люди были с теплом", – сказал Лесик.

Также он отметил, что, исходя из сложившейся ситуации, во многих городах тепло может закончиться в ноябре. И это обернется катастрофой, о предотвращении которой нужно думать уже сейчас.

"Тут вопрос в другом: нужно напрямую покупать газ, как договаривался Виктор Медведчук, по адекватной, нормальной цене и не ориентироваться на реверс якобы из Европы, эти схемы уже давно всем известны. Мы так живем, потому что страной управляют извне и у власти находятся люди, которые ничего не решают. Почему так получилось? Спасибо Зеленскому. Порошенко начал все это строить ‒ не государство Украина, а "анти-Россию", а Зеленский успешно продолжает этот проект", – сказал член Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

По мнению Лесика, действующая власть не будет делать ничего, чтобы выйти из сложившегося газового кризиса, потому что у нее другие цели.

"Стратегия действующей власти – ходить по кругу и закрыть рот всем украинцам, которые хотят реальных изменений, справедливости, которые хотят слышать правду. И яркий тому пример – ситуация с Виктором Медведчуком. Закрыв Медведчука под домашний арест, власть лишила людей возможности высказывать свою точку зрения, потому что он избранник народа, депутат, человек, который олицетворял идею, надежду, что в этой стране еще не все потеряно. Зеленский плохо закончит со своим монобольшинством", – констатировал Андрей Лесик.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук не исключает протестных акций в Украине уже этой осенью. Причинами этого, по его словам, могут стать спад в экономике и, соответственно, падение уровня жизни граждан, а также рост тарифов на коммунальные услуги. Однако, по мнению Медведчука, Майданы самым негативным образом сказываются на экономике страны.