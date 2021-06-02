Лесик: Основная задача Зеленского - распродать все в стране, а потом уйти в небытие

Андрей Лесик Перший Незалежний

Основная задача президента Украины Владимира Зеленского - распродать все в стране, а потом уйти в небытие. Об этом заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик под Верховной Радой на митинге против открытия рынка земли.

По словам политика, власть пытается лишить Украину будущего.

"В нищей стране, в стране, в которой идет война, есть внутренний конфликт - открытие рынка земли. То, что они сейчас хотят протолкнуть, на самом деле это основная задача "зеленой" власти, "зеленого" монобольшинства - лишить Украину будущего. Ведь дело в том, что земля относится к тем ресурсам, которые невосполнимые. 95% людей Украины нищие, они, скажем, в основном - выживают. Те сбережения, которые были, они все за последние семь лет вымыты путем высоких коммунальных тарифов, у людей не осталось ровным счетом ничего. Если многие здесь заседает в Киеве и им кажется, что здесь гламур, здесь все хорошо - поедьте в глубинку, начиная от Луганской области с самой границы от Российской Федерации, это Марковский район, Беловодский район, поедьте на Западную Украину, посмотрите, что реально происходит", - подчеркнул Лесик.

При этом он отметил, что сейчас в Украине происходит деградация всех сфер.

"Некогда успешное, промышленное, индустриальное государство Украина… Мы на самом деле занимаем первое место по количеству пахотных земель. Это то, чем мы должны гордиться. Знаете проблема основная в том, что сегодня нашей страной руководят извне… Сегодняшняя ситуация говорит о том, что у власти последний шанс, они не знают, что происходит дальше в мире. У "зеленых" хаос и сплошной бардак, если они хотя бы один пункт скажут преимущества открытия рынка земли для простого украинского народа, то я им скажу спасибо. Но этих пунктов нет", - заявил Лесик.

Кроме того он добавил, что закон прописан так, землю за долги просто отдадут иностранцам, а Украину просто разорвут.

Также Лесик отметил, что сейчас все мы видим агонию режима Зеленского.

"Сейчас история такая, что именно ОПЗЖ способна противостоять вот этой всей зеленой нечисти. Они же пришли, они не думают о будущем. Население, которое здесь есть, их никогда не интересовало и не интересует. Цинично, беспощадно они принимали закон (о рынке земли, - ред.) 31 марта, когда все люди сидели по домам. Нельзя было выйти ни на акцию протеста, ни на что. Зеленский приехал в Раду и агитировал, что мы получим 10 млрд кредитов МВФ и так далее. Но дело в том, что мы так ничего и не получили.

Но другой вопрос. Вместо того, чтобы зарабатывать эти деньги на промышленных предприятиях, нашу промышленность уничтожают и о чем это говорит, что наша страна сейчас летит в пропасть. Основная задача Зеленского - распродать все в стране, а потом уйти в небытие. Но нас это не устраивает, мы хотим, чтобы наша страна развивалась, мы хотим дружить со всеми. Но что они творят. Они вредят своему народу, в "наглядовых радах" засели иностранцы, каждый день мы видим убыточные предприятия. Давайте продадим землю. И что мы богаче станем? Да на самом деле это капля в море, просто мы потеряем государственность. Допускать это нельзя и мы будем стоять до конца и наша политическая сила ОПЗЖ", - подчеркнул Лесик.