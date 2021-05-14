Лесик о суде над Медведчуком: Даже несторонники ОПЗЖ по-другому посмотрели на Зе-режим и поняли, что они болваны

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Судебный процесс над главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком показал всю некомпетентность Зе-власти. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.

"Я в дороге на Харьков. Я знаю одно, что стоит задача для таких как я придумать новые уголовные дела и попытаться пугать. Я думаю, что это была цепочка, продуманная на случай, когда Виктор Медведчук уехать должен был по их плану, и тогда началась бы системная работа по регионам. А так как он не уехал, а команда из центра дошла позже, то там какие-то обыски новые готовятся. Но мы к этому уже привыкли и мы к этому уже привыкли. Сами работники СБУ только разводят руками. Вчера вся страна увидела этот бред, который там рассказывал такой эпический прокурор про события 41-45 года. Я не понял, что это было. Так подставить ОГП, генерального прокурора, СБУ – это нужно было … я не понимаю, сколько это денег стоило бы. Медийно то, что они сейчас подняли это уничтожение Зеленского, крест на всем", - сказал он.

Лесик считает, что сегодня страна стоит на пороге досрочных президентских и парламентских выборов.

"Я заряжен массой позитивных эмоций, которые я вчера получил в суде. Меня радовала команда Виктора Медведчука, депутат от ОПЗЖ. Они - один за всех и все за одного, они, как никогда стояли в очереди, когда им раздавали персональные ходатайства, что они готовы взять на поруки Виктора Владимировича. Вот это была сила, сплоченная работа команды. Вчера произошла полная перезагрузка отношения тех несторонников ОПЗЖ. Они по-другому посмотрели на режим Зе. Они поняли, что это просто болваны, такие, как генеральный прокурор и глава СБУ", - указал он.