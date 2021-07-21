Лесик о деле Медведчука: Судьи тянут резину, потому что понимают - ситуация под Зеленским шатается

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Судьи тянут время по делу народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, поскольку они понимают, что ситуация под президентом Владимиром Зеленским шатается, в целом политическая ситуация нестабильная, и в любой момент что-то может произойти.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" во время включения заявил председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Харькове Андрей Лесик.

Политик прокомментировал вчерашнее заседание Киевского апелляционного суда, который, напомним, перенес на 30 июля рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на продление круглосуточного домашнего ареста депутату, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

"Заседание, которое было вчера, не состоялось по надуманным причинам. На мой взгляд, причина, что мы не ознакомились с материалами дела, что, на мой взгляд, тоже специально было сделано судьями Печерского суда, судьей Вовком, который не передал вовремя документы, сделано только с одной целью - тянуть время, тянуть резину. Судьи тоже понимают, что ситуация под Зеленским шатается, и в целом она нестабильная - политическая, - ведь в любой момент может что-то произойти", - сказал Андрей Лесик.

Он подчеркнул, что судьи должны понимать, что им придется отвечать за свои действия, поскольку обвинения в адрес лидера оппозиции имеют сугубо политические мотивы.

"Медведчук обвиняется сугубо по политическим мотивам. В одной прямой речи Виктора Медведчука он сказал, что это дело касается сугубо его и политической силы ОПЗЖ. Здесь я несколько не согласен, потому что именно дело Медведчука касается каждого украинца, который поддерживает политическую силу "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Виктора Медведчука", - сказал Андрей Лесик.

Он подчеркнул, что обвинения Медведчуку основаны на надуманных причинах, смонтированных пленках, которые не имеют никакой юридической силы, кроме того, никакой доказательной базы в суде не было предоставлено. Андрей Лесик говорит, что цель дела против оппозиционного политика - изолировать его, а вообще расчет властей основывался на том, что Виктор Медведчук уедет из страны, однако он этого не сделал, поэтому власть уже проиграла.