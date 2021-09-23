Лесик: Люди хотели мира, а получили Порошенко в квадрате. Президент Зеленский - это позор для Украины

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Голосуя за президента Владимира Зеленского на выборах в 2019 году, люди хотели мира, а получили такого же Петра Порошенко, только в квадрате. Президент Зеленский стал позором для Украины. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрей Лесик в ходе выступления на митинге оппозиции под зданием Верховной Рады.

"Мы все сегодня собрались во имя того, чтобы в нашей стране была справедливость, работала судебная система, чтобы ни в чем невиновные люди не сидели по полгода под круглосуточным домашним арестом. Поэтому я всех призываю поддержать Виктора Медведчука. А то, что мы сегодня сюда пришли, мы уже его поддержали и мы говорим: "Свободу Виктору Медведчуку!". Я слышал, как выступал представитель Донбасса, наш народный депутат Владимир Мороз, и он сказал правильные вещи, что действительно, голосуя за Зеленского, люди хотели мира, люди хотели налаживания добрососедских отношений с РФ, люди хотели, чтобы была справедливость и работала судебная система, вместо этого мы получили, к сожалению, Порошенка в квадрате, и я считаю, что президент Зеленский - это позор нашей страны", - отметил политик.

При этом Лесик напомнил, что на этом власти не остановились.

"Закрыв телеканалы, они показали свою профнепригодность, вместо того, чтобы конкурировать идеями, конкурировать своими программами, конкурировать тем механизмом, который сделал бы наших людей счастливее, богаче. А к чему мы идем? Мы все идем к тому, что отопительный сезон стоит на грани срыва. Я недавно общался с одним из мэров, городов Харьковской области и он сказал, что на сегодняшний день есть проблема закупить газ, даже по 18 тыс. грн, предложение около 30 тыс., у образования этих денег нет, будут закрывать школы, чтобы наши дети сидели дома. Идет оболванивание, дебилизация нашей страны, все это от того, что якобы мы играем там в энергетическую независимость. Все прекрасно понимают, что на всех этих газовых схемах зарабатывают люди, которые присосались и живут за счет простых украинцев", - сказал он.

Политик подчеркнул, что сегодня действия властей должны быть совершенно иными.

"Мы должны заниматься тем, чтобы строить прагматичные отношения с РФ, покупать газ напрямую, выстраивать взаимовыгодные взаимоотношения, чтобы не было такого, когда наши люди вынуждены ехать на заработки в Польшу, Германию, по всему миру, только за то, чтобы заплатить за коммуналку. Это ненормально, нормально будет то, когда мы будем уверенны в завтрашнем дне, когда в стране будет править закон", - отметил он.

При этом как пример ненормальных и незаконных решений, Лесик назвал тот факт, что сегодня председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук сидит под круглосуточным домашним арестом, только потому, что у него другая точка зрения.

"Начиная с 2012 года он говорил, что направление в сторону ЕС и НАТО, для нас ничего не даст. Что нам это дало? С 2012 года цены на коммунальные услуги, на тот же газ до последних недель подорожал в 13 раз. Сегодня эта цифра будет в 30 раз, а доходы населения остались те же. Военные пенсионеры тоже выживают, хотя в то время до 12 года, когда критиковали ту власть, люли могли себе позволить. Сегодня наши пенсионеры выживают, над людьми просто издеваются, это монобольшинство зеленое, которое засело в стенах парламента, оно уже давно не поддерживается гражданами Украины. Почему они закрыли ZIK, 112, NEWSONE? Потому что там была возможность звучать альтернативной точке зрения, туда приглашали слуг народа, но они думают спрятались под куполом и так всегда будет, нет, так не будет. Мы, к сожалению, идем к тому, что нашу судьбу решили без нас, и к сожалению, людей доводят до отчаяния, что они вынуждены приезжать со всех регионов Украины в рабочее время, и отстаивать правду в этом государстве. Сегодня закрыв Медведчука, они закрыли каждому украинцу рот. Почему это важно? Я на своем примере хочу привести, начиная с 2016 года в отношении меня было возбуждено 11 уголовных дел. Мое дело сегодня находить в суде, я сидел в СИЗО 76 дней и был 9 месяцев под круглосуточным домашним арестом, я никуда не сбежал. Какой был у них план? Всех неугодных людей садят в СИЗО, они бы и Медведчука посадили, но они побоялись прописывать залог. Они рассчитывали, что Медведчук убежит, но мы не испугались, потому что мы все стоим за Виктора Медведчука. Один за всех и все за одного", - подытожил политик.

Как сообщалось, под стенами Верховной Рады Украины в Киеве сегодня, 23 сентября, проходит митинг представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" и их сторонников против политического давления и преследования оппозиции, незаконного закрытия независимых телевизионных каналов, а также драконовского повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

К слову, это не первый митинг, который организовывает "Оппозиционная платформа - За жизнь" после окончания каникул в работе Рады. Ранее, 9 сентября, также проходил митинг против давления на оппозицию. Тысячи украинцев требовали от власти закрыть незаконное дело против председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, а также прекратить преследовать оппозицию и начать выполнять Минские договоренности.

В ходе той акции выступили народные депутаты, депутаты местных советов, представители региональных организаций партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Кроме того, участники акции протеста напомнили президенту Владимиру Зеленскому и народным избранникам об очередной годовщине Минских соглашений, которые Украина выполнять отказывается.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.