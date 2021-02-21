Лесев рассказал, чем Зеленский поплатится за "юридический беспредел"

Писатель Игорь Лесев Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский полностью воспроизвел линию своего предшественника Петра Порошенко и даже переплюнул его в плане юридического беспредела. Об этом киевский писатель Игорь Лесев сказал в интервью изданию Украина.ру.

В пятницу, 19 февраля, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

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По словам Лесева, это и ряд последних событий свидетельствуют о том, что в поведении Зеленского произошел надлом и он выбрал линию Майдана.

"А вот что будет дальше — это самое интересное. Зеленский и его специфическое окружение не понимают главного. Он сегодня — это как Хрущев после Сталина… Закрывая источники инакомыслия, команда Зе не решает стратегической задачи — не выпускает пара общественной ненависти, которая сегодня зашкаливает. Поэтому взорваться может что угодно где угодно и даже по совершенно аполитичному событию", — заявил писатель.

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, а также в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты. Все введены на три года.

Среди лиц, попавших под санкции, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

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2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.