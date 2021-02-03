Легализация оружия в Украине: В Раде сомневаются, что рассмотрят законопроект в четверг

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков УНИАН

По словам парламентария, закон будут дорабатывать ко второму чтению

Законопроект об обороте гражданского оружия скорее всего не успеют рассмотреть во время заседания Верховной Рады 4 февраля. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямой".

"Легализация оружия скорее всего не будет рассматриваться завтра. Она есть в повестке дня, но стоит довольно далеко. Я почти уверен, что завтра она не будет рассматриваться", - сказал Разумков.

По словам парламентария, закон будут дорабатывать ко второму чтению, отметив, что сейчас в Раде идет дискуссия вокруг него.

"Кто-то поддерживает, кто-то выступает против, кто-то будет находить компромиссы. С одной стороны есть вызовы, но с другой есть и риски", - добавил Разумков.

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Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам деятельности правоохранительных органов 20 января рекомендовал парламенту принять в первом чтении закон о легализации огнестрельного оружия.