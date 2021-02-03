Легализация оружия в Украине: В Раде сомневаются, что рассмотрят законопроект в четверг
По словам парламентария, закон будут дорабатывать ко второму чтению
Законопроект об обороте гражданского оружия скорее всего не успеют рассмотреть во время заседания Верховной Рады 4 февраля. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямой".
"Легализация оружия скорее всего не будет рассматриваться завтра. Она есть в повестке дня, но стоит довольно далеко. Я почти уверен, что завтра она не будет рассматриваться", - сказал Разумков.
По словам парламентария, закон будут дорабатывать ко второму чтению, отметив, что сейчас в Раде идет дискуссия вокруг него.
"Кто-то поддерживает, кто-то выступает против, кто-то будет находить компромиссы. С одной стороны есть вызовы, но с другой есть и риски", - добавил Разумков.
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам деятельности правоохранительных органов 20 января рекомендовал парламенту принять в первом чтении закон о легализации огнестрельного оружия.