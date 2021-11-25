Лазарев о книге американского журналиста: У Коломойского проблемы в США, и я не сомневаюсь в его связях с Зеленским

У олигарха Игоря Коломойского проблемы в США, и нет сомнения в его связях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил политолог Александр Лазарев, комментируя выход в свет книги журналиста Мишеля Кейси (Casey Michel) "Американская клептократия" (American Kleptocracy) об украинском олигархе Игоре Коломойском, его связях с президентом Владимиром Зеленским и схемах отмывания средств при покупке недвижимости в США.

"Давайте так, если комплексно, то что что-то такое могло быть (связь Коломойского с Зеленским, - ред.), я в этом не сомневаюсь. То, что у Коломойского проблемы в США, мы об этом тоже знаем. Там и в санкционный список его пытались внести, и, собственно говоря, пытались повлиять на него через наше правительство, через нашу власть. Но пока никак не влияется. Ситуация в следующем: внутри Украины Офис президента развязал огромное количество войн вокруг себя - политических и экономических", - отметил он.

При этом Лазарев навел в пример ситуацию с незаконно закрытыми телеканалами. По его словам, это уже была некая политическая война, власть начала просто рубить с плеча.

"Потом тоже случилось с оппозицией, Виктора Медведчука (председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата, - ред.) взяли под арест. Дальше против Петра Порошенка (лидера "Европейской солидарности, - ред.) начинают раскручивать темы, дескать он тоже как то связан с Медведчуком. И через вот эти все вещи они пытаются дискредитировать оппозицию", - подчеркнул эксперт.

Теперь, продолжил Лазарев, у Офиса президента начался конфликт и с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

"Дальше огромное количество вопросов у них с международными партнерами, с теми же США, что немало важно, потому что они входят в британский вектор. Это немножко разная политика на нашем континенте. Они наплодили вокруг себя санкционный список из граждан Украины - кто контрабандист, кто вор в законе, бизнесменов средней руки, то есть, не олигархов, а таких уже крупных бизнесменов тоже начали распихивать по санкционных списках. Они наплодили кучу конфликтов и с этих конфликтов им надо как-то выруливать и разумеется, когда ты ссоришься с одним, вторым, третьим крупным человеком в государстве, тебе необходима помощь четвертого и пятого". И вот, начинается то, что происходит с Коломойским, почему наша власть, вроде как все олигархи, а его не видит пока", - отметил эксперт.

По словам Лазарева, власть не замечает Коломойского, потому что он в числе тех людей, на которых она все еще может опереться в каких-то вопросах по борьбе с другими политическими фигурами.

"Но это тоже не навечно. Сегодня они ситуативно могут договорится, а завтра интересы разойдутся, потому что те же британцы скажут, что с этим нужно разобраться", - подытожил он.

Напомним, в США 23 ноября в продажу поступила книга журналиста Мишеля Кейси (Casey Michel) "Американская клептократия" (American Kleptocracy) об олигархе Игоре Коломойском, его связях с президентом Владимиром Зеленским и схемах отмывания средств при покупке недвижимости в Америке. Она доступна в частности на сервисе Amazon. Предисловие к ней написал шведский экономист Андерс Ослунд.